Трамп предсказал быстрое снижение цен на дизельное топливо

Президент США Дональд Трамп заявил о резком снижении цен на дизельное топливо, связывая это с дополнительными поставками из России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дожили. В России ...
- Mehr: Иран открыл...
- T В ЕС выдвинули Ро...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым