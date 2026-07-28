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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сатпаев забил в первом матче за «Челси» – с «Вестерн Сидней»

Нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев забил первый гол за « Челси ». 17-летний футболист открыл счет на 6-й минуте товарищеского матча с австралийским « Вестерн Сидней » (1:0, первый тайм).

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