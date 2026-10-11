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Военное обозрение

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Тегеран: Если США нас снова атакуют, мы уничтожим их кабели и дата-центры на БВ

Тегеран: Если США нас снова атакуют, мы уничтожим их кабели и дата-центры на БВ

А Иран, как известно, слов на ветер не бросает. Как говорится, может повторить.

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