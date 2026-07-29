Двое крымчан получили 21 и 22 года колонии за госизмену и хранение взрывчатки

Вынесен приговор о государственной измене и незаконном хранении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе прокуратуре Крыма Подсудимые, будучи противниками проведения СВО, вступили в переписку с представителем главного управления разведки Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии