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Крымская газета

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Двое крымчан получили 21 и 22 года колонии за госизмену и хранение взрывчатки

Двое крымчан получили 21 и 22 года колонии за госизмену и хранение взрывчатки

Вынесен приговор о государственной измене и незаконном хранении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе прокуратуре Крыма Подсудимые, будучи противниками проведения СВО, вступили в переписку с представителем главного управления разведки Украины.

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