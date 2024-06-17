Медведев заявил о желании нескольких десятков стран присоединиться к БРИКС

Десятки стран желают стать членами БРИКС. Об этом в понедельник, 17 июня, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на пленарном заседании международного межпартийного форума «Единой России» «Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка».
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