Чинахов забил «Нью-Джерси». У него 10+6 в 25 матчах

Форвард «Коламбуса» набрал 16-е (10+6) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 25 игр. Сегодня за 16:37 (2:47 – в большинстве, 0:59 – в меньшинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 1».
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