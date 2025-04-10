Театр абсурда
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Театр абсурда

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Вот так вот, взял и слил!

Вот так вот, взял и слил!

Залужный рассказал о планировании операций ВСУ в штабе армии США в ФРГ Вот так вот, взял и слил! Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что в немецком Висбадене работал совместный американо-украинский штаб, в котором планировались военные операции Киева.

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