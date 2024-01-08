Карелин: МОК уже давно потерял свою автономность

АЮ

Александр Юткин

Государство размером с 1/6 земной суши они «не признают». Да, кто они? Мелочь пузатая! Удивляет, что наши, с полномочиями которые, всё свои узкие лобики морщат и глазенки выкатывают. И что, оказывается? Плеваться гражданством - это свободный выбор каждого. Кстати, история с российскими паспортами для мигрантов на это даже не намекает, а убеждает. Гордимся разве что победами и достижениями предков. Рассказываем как у других получается. Сами же пока только учимся сопли утирать. И то, рукавом. И все виноватых ищем. То либерда, то мигранты, то коррупционеры. Неужели из этого дерьма состоит наша страна? Даже цари, пусть и иноземного происхождения, гордились своей верой православной и народом русским. Теперь же что-то безликое мельтишит с историей не длиннее подворотни. Вот нас и обходят на каждом шагу. ВПШ и курсы госуправления не для должностей создавали. Для управления государством. И получалось. И им гордились. И ни одна собака на него тявкнуть, а не то что лапу задрать, не смела. У нас пока должностями увлеклись. Вот и получаем. Пора вспомнить, что государство первично. Остальное - производно от его силы. Мы поймем, поймет и та самая мелочь пузатая, которая считает, что нет такового на глобусе.