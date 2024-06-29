Застекленные балконы: кому придется их убрать и почему нельзя будет установить заново Ирина ОрлонскаяИсследование показало, что застекленные балконы стали неотъемлемой частью многих квартир в современной России.
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