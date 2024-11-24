Льготы для женщин-предпринимателей хотят ввести в России

Они часто занимаются онлайн-торговлей Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) выступило с инициативой предоставить налоговые льготы для женщин с детьми и многодетных матерей, которые занимаются предпринимательской деятельностью в сфере онлайн-торговли.