Джаред Кушнер © Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер участвовал в тайных сделках с шейхами из ОАЭ и Саудовской Аравии, утверждают СМИ со ссылкой на данные нидерландских спецслужб.