Сбавить доход: реальные зарплаты в 2025 году вырастут только на 3,3%

Реальные зарплаты в этом году вырастут всего на 3,3%, спрогнозировали опрошенные ЦБ аналитики. Речь об увеличении располагаемых доходов людей, то есть уже с коррекцией на инфляцию — для сравнения, в 2024-м они увеличились на 8,7%.