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Закон, порядок, государство

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Ростовчанин поблагодарил полицейских за помощь, отметив внимательное и доброе отношение

В адрес руководства Главного управления МВД России по Ростовской области поступило обращение от местного жителя Геннадия Москалева, в котором он благодарит сотрудников Отдела полиции № 5 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону.

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