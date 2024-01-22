Ростовчанин поблагодарил полицейских за помощь, отметив внимательное и доброе отношение

В адрес руководства Главного управления МВД России по Ростовской области поступило обращение от местного жителя Геннадия Москалева, в котором он благодарит сотрудников Отдела полиции № 5 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону.
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