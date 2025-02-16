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В Смоленске назвали фейками сообщения об атаках беспилотников и взрывах в городе

В Смоленске назвали фейками сообщения об атаках беспилотников и взрывах в городе

Центр управления регионом (ЦУР) Смоленской области информацию о ночных атаках украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), взрывах в областном центре и повреждении смоленского предприятия "Полимикс".

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