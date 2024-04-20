Боец ВС РФ рассказал о маскировке боевиков ВСУ под гражданских под Харьковом

Украинские военнослужащие при выполнении задач на харьковском направлении маскируются под гражданских лиц и используют гражданские автомобили, сообщил 20 апреля командир артиллерийского подразделения российских войск.
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