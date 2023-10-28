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Как выбрать рис для плова, чтобы блюдо получилось обалденным

Специалист рассказал какой рис лучше всего подходит для плова. При выборе риса для плова следует обратить внимание на несколько важных моментов: Тип риса: Для плова наиболее подходит длиннозернистый рис, такой как басмати или жазмин.

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