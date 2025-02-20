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salekhard.online

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Банк России запускает вебинары по финансовой грамотности для пожилых людей

Банк России запускает вебинары по финансовой грамотности для пожилых людей

Банк России объявил о начале нового сезона образовательных вебинаров для людей старшего возраста. Проект под названием "Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения" создан для пенсионеров и людей предпенсионного возраста, которые желают улучшить свои финансовые знания и навыки.

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