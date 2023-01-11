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Посол Антонов: Обучение ВСУ работе с Patriot подтверждает участие США в конфликте

Посол Антонов: Обучение ВСУ работе с Patriot подтверждает участие США в конфликте

Планы американского военного ведомства проводить обучение по применению зенитно-ракетных комплексов Patriot для боевиков Вооружённых сил Украины представляет собой доказательство участия Соединённых Штатов в противостоянии на украинской территории.

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