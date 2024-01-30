Глава Госдепа США Блинкен: двери НАТО остаются открытыми для Украины

Двери Североатлантического альянса остаются открытыми для киевской стороны. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
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