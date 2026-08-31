Путин отметил укрепление отношений с Индией

Товарооборот между Россией и Индией увеличился более чем на 2%. Об этом сообщил Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Нарендрой Моди.
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