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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» продал Адарабиойо «Тоттенхэму» за 7 млн фунтов и бонусы

Защитник « Челси »  Тосин Адарабиойо продолжит карьеру в « Тоттенхэме ». Ранее сообщалось , что «синие» продадут 28-летнего англичанина «шпорам» за 7 миллионов фунтов и бонусы.

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