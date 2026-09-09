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Царьград

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Семья после ДТП на трассе М-5 встала на ноги благодаря врачам ОКБ № 3

Семья после ДТП на трассе М-5 встала на ноги благодаря врачам ОКБ № 3

В конце июня на трассе М-5 по направлению к Екатеринбургу произошло дорожно-транспортное происшествие, унёсшее жизнь одного человека.

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