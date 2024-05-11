Американец объяснил, почему в США часто сторонятся русских

ну да,они самые культурные и толерантные,у них же до приезда русских было все очень хорошо и банд из Чикаго не было

Александр Т

Ну что вы говорите. Это сейчас оно болеет и потому такое не хорошее. А вот раньше оно было белое и пушистое а самое главное миролюбивое.