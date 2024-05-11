Недавно российский турист задавал провокационные вопросы на англоговорящем форуме, чтобы узнать мнение американцев о русских.
Американец объяснил, почему в США часто сторонятся русских
Комментарии
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Нина Прыгун
ну да,они самые культурные и толерантные,у них же до приезда русских было все очень хорошо и банд из Чикаго не было
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16 час.
Александр Т
Ну что вы говорите. Это сейчас оно болеет и потому такое не хорошее. А вот раньше оно было белое и пушистое а самое главное миролюбивое.
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12 час.
Eduard
Гнать мигрантов Америки обратно надо.Америка земля индейцев!
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10 час.
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