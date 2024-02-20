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Президент европейской страны назвал Лукашенко "живой легендой"

Президент европейской страны назвал Лукашенко "живой легендой"

Глава республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик прибыл с официальным визитом в Минск.Президент Милорад Додик поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за возможностью побывать в Минске и  за личную поддержку в далеком 1999-м году, когда Югославию бомбили самолёты НАТО.

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