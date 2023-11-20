Запаса графита на месторождении "Союзное" в ЕАО хватит на 300 лет добычи

Глава ЕАО Ростислав Гольдштейн провёл рабочую встречу с генеральным директором ООО "Группа "Магнезит"" Сергеем Одеговым и генеральным директором ООО "Дальграфит" Максимом Шаровым, сообщили ИА ЕАОMedia в правительстве области.
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