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"Она на седьмом небе от счастья". Инсайдер раскрыл подробности отношений 62-летнего Михаила Ефремова с 42-летней Дарьей Белоусовой

"Она на седьмом небе от счастья". Инсайдер раскрыл подробности отношений 62-летнего Михаила Ефремова с 42-летней Дарьей Белоусовой

Инсайдер, близкий к 62-летнему актёру Михаилу Ефремову, рассказал, как развиваются его отношения с избранницей, 42-летней актрисой Дарьей Белоусовой.

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