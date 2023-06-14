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Эндокринолог назвала пять внешних признаков проблем со здоровьем

Эндокринолог назвала пять внешних признаков проблем со здоровьем

Изменения во внешности могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Эндокринолог Зухра Павлова сообщила, на какие изменения во внешнем виде нужно обращать внимание, передает vm.

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