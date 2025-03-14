Россия и США хотят отстранить главу киевского режима Владимира Зеленского от власти на Украине. Такое мнение высказал британский эксперт в области геополитики Джон Лок немецкой газете Berliner Morgenpost.
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