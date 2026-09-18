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Ямаль о Месси на ЧМ: «Никто не ожидал от него столь легендарного выступления. Он был лучшим игроком и вел Аргентину к финалу»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль высоко оценил игру 39-летнего Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

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