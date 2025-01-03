Девочка и мужчина погибли в ДТП в Новосибирской области

Прокуратура региона проводит проверки по факту двух смертельных ДТП. Одно из них произошло 2 января в Ордынском районе на автодороге К-17Р «Новосибирск-Кочки-Павлодар», второе – в Убинском районе на автодороге Р-255 «Иртыш».