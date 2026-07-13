Алексей Белов Чувство неопределённости стало главной причиной тревоги среди россиян. По крайне мере, именно на это указывают последние социологические исследования.
Соломинка последней надежды. Верим ли мы сами себе, говоря об угрозе большой войны?
Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
"Надо зло и весело смотреть вперёд!" (Э.Лимонов). Золотые слова!👍
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3 н.
Сергей Гуляев
Беда в том, что Путин принял на себя роль арбитра между властными группировками, а не лидера нации и тем более не роль вождя.
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3 н.
Александр Симаков
Роль вождя Сталин очень хорошо исполнял... Официальным лидером нации в настоящий момент является Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Полное официальное наименование : "Основатель мира и национального единства — Лидер нации". А в прошлом веке полноправными лидерами наций были Адольф Гитлер в Германии, , Бенито Муссолини в Италии, , Пол Пот в камбодже, , Мао Цзэдун в Китае, Франсиско Франко в Испании, , людоед Жан-Бедель Бокасса в ЦАР, Аугусто Пиночет в Чили и ещё куча лидеров наций масштабом поменьше. Вы бы с кого из этих лидеров наций посоветовали бы Путину взять пример? И не могли бы назвать составы властных группировок, между которыми Путин арбитр - основные игроки, запасные, во что они играют, правила игры и какой сегодня счет на табло? Вся беда в том, что Вы взяли на себя роль оценщика действий президента России, хотя Ваш уровень - колхоз имени Грудинина и сам Грудинин, который и является для Вас эталоном руководителя.
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3 н.
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