Соломинка последней надежды. Верим ли мы сами себе, говоря об угрозе большой войны?

Александр Симаков

Роль вождя Сталин очень хорошо исполнял... Официальным лидером нации в настоящий момент является Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Полное официальное наименование : "Основатель мира и национального единства — Лидер нации". А в прошлом веке полноправными лидерами наций были Адольф Гитлер в Германии, , Бенито Муссолини в Италии, , Пол Пот в камбодже, , Мао Цзэдун в Китае, Франсиско Франко в Испании, , людоед Жан-Бедель Бокасса в ЦАР, Аугусто Пиночет в Чили и ещё куча лидеров наций масштабом поменьше. Вы бы с кого из этих лидеров наций посоветовали бы Путину взять пример? И не могли бы назвать составы властных группировок, между которыми Путин арбитр - основные игроки, запасные, во что они играют, правила игры и какой сегодня счет на табло? Вся беда в том, что Вы взяли на себя роль оценщика действий президента России, хотя Ваш уровень - колхоз имени Грудинина и сам Грудинин, который и является для Вас эталоном руководителя.