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ВЕСТИ КРЫМ

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Более 510 партий гуманитарной помощи передали крымские волонтёры в зону СВО с 2022 года

Более 510 партий гуманитарной помощи передали крымские волонтёры в зону СВО с 2022 года

Ваш браузер не поддерживает видео. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта, за этот период добровольцами было передано около 100 автомобилей, мотоциклов и катеров, а также сотни дронов и прицелов, 312 тонн строительных материалов и древесины, а также почти 5 тысяч единиц медоборудования.

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