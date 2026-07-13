Более 510 партий гуманитарной помощи передали крымские волонтёры в зону СВО с 2022 года

Ваш браузер не поддерживает видео. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта, за этот период добровольцами было передано около 100 автомобилей, мотоциклов и катеров, а также сотни дронов и прицелов, 312 тонн строительных материалов и древесины, а также почти 5 тысяч единиц медоборудования.