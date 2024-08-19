В Госдуме предложили запретить мигрантам перевозить семьи в РФ

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким собираются внести законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ перевозить в Россию свои семьи, передает РИА «Новости».
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