В Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Квартира семьи соратника Владимира Зеленского, украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника в поселке Ливадия на южном берегу Крыма национализирована, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
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