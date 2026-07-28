Российский магазин оштрафовали за торговлю западным сыром

Суд в Краснодаре оштрафовал продуктовый магазин на 100 тысяч рублей за продажу почти 200 килограммов импортного сыра, ввоз которого в Россию запрещен законодательством о продовольственном эмбарго, действующим с 2014 года.
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