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Сторонница Трампа встретилась с основателем «Азова» и попросила рассказать о нацистах

Сторонница Трампа встретилась с основателем «Азова» и попросила рассказать о нацистах

Близкий к президенту США Дональду Трампу американский блогер Лора Лумер встретилась с основателем полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Андреем Билецким (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и попросила рассказать о нацистах.

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