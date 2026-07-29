Сторонница Трампа встретилась с основателем «Азова» и попросила рассказать о нацистах

Близкий к президенту США Дональду Трампу американский блогер Лора Лумер встретилась с основателем полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Андреем Билецким (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и попросила рассказать о нацистах.