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СахПресс

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Пенсионер сбил двух маленьких детей на пешеходном переходе на Сахалине

Пенсионер сбил двух маленьких детей на пешеходном переходе на Сахалине

В Южно-Сахалинске 12 октября около 18:00 возле дома № 58 на улице Дружбы под колеса автомобиля попали двое детей в возрасте одного года и пяти лет.

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