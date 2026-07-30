Воронежский керамический завод, работавший более 70 лет, закрылся

В Воронеже остановил производство керамический завод на улице Космонавтов, работавший с 1954 года. Около 400 сотрудников предприятия уже уволены, а до конца 2026 года с территории планируют вывезти оборудование и оставшееся сырье.
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