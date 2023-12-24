В РФ перечислили продукты, цены на которые вырастут с начала 2024 года

СМИ сообщают, что с конца ноября и по середину декабря российские производители продуктов занимались рассылкой писем для ритейлеров, в которых они предупреждали, что отпускная стоимость поставляемых в торговые сети продуктов питания в начале 2024 года вырастет в диапазоне от 5% до 22%.
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