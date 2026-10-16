Александр Буйнов рассказал о своем отношении к медицинским обследованиям. Артист признался, что не стремится обращаться к врачам без необходимости: даже обычный визит в больницу, по его словам, может обернуться публикациями о якобы новых проблемах со здоровьем.
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