В Ясногорском районе выявили фиктивную регистрацию мигрантов

Сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Ясногорскому району в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий установили факт нарушения миграционного законодательства, сообщает Управление МВД России по Тульской области.
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