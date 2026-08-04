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Тульские новости

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В Ясногорском районе выявили фиктивную регистрацию мигрантов

В Ясногорском районе выявили фиктивную регистрацию мигрантов

Сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Ясногорскому району в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий установили факт нарушения миграционного законодательства, сообщает Управление МВД России по Тульской области.

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