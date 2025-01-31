Крымский Судак, что не так?

В ходе рабочей поездки в городской округ Судак председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк посетил села Грушевка, Переваловка, Холодовка, Лесное и Дачное, проверил, как ведется работа по саночистке, обрезке, кронированию и сносу деревьев, посетил многоквартирные дома, а также пообщался с местными жителями.