РИА Новости: учёные назвали причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

Саркофаг Тутанхамона британские археологи вскрыли сто лет назад, 3 января 1924 года. Учёные установили причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона, опровергнув так называемое проклятие фараона, пишет РИА Новости.
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