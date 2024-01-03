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РИА Новости: учёные назвали причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

РИА Новости: учёные назвали причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

Саркофаг Тутанхамона британские археологи вскрыли сто лет назад, 3 января 1924 года. Учёные установили причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона, опровергнув так называемое проклятие фараона, пишет РИА Новости.

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