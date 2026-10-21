Предприниматель Илон Маск, ранее курировавший ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), признал, что работа при администрации Дональда Трампа слишком его увлекла.
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