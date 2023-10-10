СМИ: Белый дом решил связать помощь Израилю и Украине, чтобы продвинуть поддержку Киева

Белый дом США планирует внести помощь Израилю и Украине в один законопроект. Актуальная ближневосточная повестка поможет «протащить» через голосование дополнительные деньги для киевского режима, считают в Вашингтоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии