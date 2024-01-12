За фронтом без смен: War Hospital ломает стереотипы о военных играх

War Hospital — стратегическая игра о Первой мировой войне, ее релиз состоялся 11 января. Но вместо того, чтобы сражаться на передовой и убивать противника, игроки должны спасать людей в британском госпитале.
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