В Хорошево-Мневниках врачи удалили из артерии пациента опасную бляшку

В больницу № 67 им. Ворохобова поступил мужчина с инсультом. Причиной острого нарушения мозгового кровообращения стал стеноз сонной артерии: один из важнейших сосудов был на 95% перекрыт образовавшейся атеросклеротической бляшкой.