В Хорошево-Мневниках врачи удалили из артерии пациента опасную бляшку

В больницу № 67 им. Ворохобова поступил мужчина с инсультом. Причиной острого нарушения мозгового кровообращения стал стеноз сонной артерии: один из важнейших сосудов был на 95% перекрыт образовавшейся атеросклеротической бляшкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии