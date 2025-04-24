Рубио опроверг обсуждение снятия санкций с «Северного потока — 2»Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал информацию о том, что в администрации Соединённых Штатов якобы ведётся обсуждение, посвящённое снятию санкций с «Северного потока — 2».
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