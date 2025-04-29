Политика как она есть

Операторы дронов группировки войск «Восток» сбросили на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике листовки с QR-кодами, содержащими инструкции по сдаче в плен, сообщили в Минобороны РФ.