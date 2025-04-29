Политика как он...
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Политика как она есть

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Российские войска сбросили на позиции ВСУ в ДНР листовки для сдачи в плен

Российские войска сбросили на позиции ВСУ в ДНР листовки для сдачи в плен

Операторы дронов группировки войск «Восток» сбросили на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике листовки с QR-кодами, содержащими инструкции по сдаче в плен, сообщили в Минобороны РФ.

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