Российские войска сбросили на позиции ВСУ в ДНР листовки для сдачи в плен

Операторы дронов группировки войск «Восток» сбросили на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике листовки с QR-кодами, содержащими инструкции по сдаче в плен, сообщили в Минобороны РФ.
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