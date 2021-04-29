Неизвестная фотопроба Виктора Ильичёва

Вчера я показал вам одну интересную фотопробу молодого Виктора Ильичёва. И предложил вам угадать - к какому фильму была сделана эта проба, и на какую роль.
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